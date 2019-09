Bra, addio vacanze per tanti studenti tornati tra i banchi di scuola

Addio estate, si ritorna tra i banchi di scuola. Lunedì 9 settembre, per molti giovanissimi, sono riprese le lezioni negli istituti scolastici di Bra e frazioni.

La prima campanella è suonata alle ore 8.10 per gli studenti delle superiori ed alle 8 per quelli più piccoli di elementari e medie. Rincontrare i compagni tra i libri ed affrontare gradualmente gli studi è sempre un’emozione, in particolare per chi inizia l’anno scolastico in una nuova classe. Zaini pronti, quaderni e abiti stirati per i bambini è stato il fatidico punto zero, che ha dato il via all’anno scolastico 2019/20.

Pensate già alle vacanze? Ecco l’elenco delle festività: non si farà lezione il 1° ed il 2 novembre in occasione della festa di Ognissanti; dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020 per la sosta natalizia. Si ritorna a scuola dopo l’Epifania, fino a Carnevale, per uno stacco dal 22 al 26 febbraio, mentre dal 9 al 14 aprile è la volta delle vacanze di Pasqua. Tutti a casa anche il 25 aprile, festa della Liberazione, aspettando i ponti dell’1 e 2 maggio, festa dei Lavoratori e dell’1 e 2 giugno, festa della Repubblica. L’anno scolastico si concluderà mercoledì 10 giugno per elementari, medie, superiori ed il 30 giugno per le materne.

Buona scuola a tutti!