Cherasco, due nuove rotatorie aspettando il via libera di Roma ai cantieri della circonvallazione

Nell’attesa di conoscere con quali tempi la Provincia potrà intervenire sullo smottamento causato dal maltempo dei giorni scorsi lungo la Provinciale 661, il Comune di Cherasco porta avanti i progetti di sicurezza stradale che rappresentano una delle principale voci della pianificazione triennale della nuova Giunta guidata dal sindaco Carlo Davico, pianificazione che nei prossimi giorni verrà portata all’esame del Consiglio comunale col varo del Documento Unico di Programmazione (Dup).



La nuova Amministrazione comunale ha infatti da poco dato mandato all’ingegner Giamello di Alba di procedere con la redazione dei progetti definitivi riguardanti la realizzazione di due rotatorie ritenute importanti per mettere in sicurezza altrettanti incroci i cui attuali assetti appaiono oggi problematici.



La prima riguarda l’innesto della viabilità interna di Bricco con la Strada Statale 231 all’altezza del cimitero della frazione: un punto giudicato sensibile anche in ragione della sua vicinanza alla zona dove già oggi è attiva la scuola materna della frazione e dove a giorni inizieranno i lavori per la costruzione della nuova scuola elementare. Per agevolare l’ingresso e l’uscita dalla 231, oggi difficoltoso specie nelle ore di punta, il Comune ha quindi pianificato la realizzazione di una rotatoria che, una volta ultimata la progettazione definitiva, dovrà essere approvata anche dall’Anas, ente competente sulla trafficata tratta.



Dovrà invece essere la Provincia a dare il proprio benestare al progetto riguardante l’altro manufatto stradale, che il Comune vorrebbe realizzare lungo la Sp 662, quasi al confine col territorio di Marene in direzione Savigliano. L’intenzione è di spostare di qualche centinaio di metri l’incrocio, oggi particolarmente pericoloso, che collega alla stessa Provinciale le zone di Cappellazzo e della Giardina, utilizzando la vecchia strada di accesso a quest’ultima.



"Per il finanziamento dei due interventi abbiamo tentato la strada di un bando ministeriale sulla sicurezza stradale in scadenza il prossimo 15 settembre – spiega il sindaco Carlo Davico –. Ma anche se tale ipotesi non dovesse concretizzarsi andremo comunque avanti per la loro realizzazione ricorrendo a fondi propri del Comune o al limite finanziandone una parte tramite lo strumento delle 'opere a compensazione' da parte di privati".



Nel frattempo dal Municipio si attendono importanti novità anche sul fronte dei lavori per la realizzazione della futura circonvallazione cittadina. Dopo averlo fatto per una dozzina di anni in altra veste, l'ex primo cittadino Claudio Bogetti, dal maggio scorso vicesindaco, continua a seguire l’avanzamento della pratica che dovrà portare ai cantieri dell’importante opera, al centro di una convenzione sottoscritta nei mesi scorsi da Comune, Regione e Società di Committenza Regionale e che a giorni dovrebbe ottenere il via necessario via libera anche da parte della Provincia, responsabile di una progettazione tecnica che si presenta particolarmente complessa. L'imminente firma di Cuneo dovrebbe poter rappresentare l’ultimo passo formale prima della pubblicazione del bando propedeutico a un appalto che vale qualcosa come 8.5 milioni di euro.



Un’ulteriore verifica circa le modalità di erogazione da parte dello Stato dei cosiddetti "fondi Crosetto" è intanto al centro del confronto che l’Amministrazione comunale ha avviato col nuovo dirigente responsabile del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nel luglio scorso lo stesso Bogetti ha incontrato il nuovo funzionario, ricavandone una serie di positive rassicurazioni che ora dovranno trovare conferma nella risposta ufficiale che il dicastero fornirà nell’ambito di un nuovo incontro romano in via di programmazione nei prossimi giorni.