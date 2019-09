Consorzio dell'Asti: l'albese Giorgio Bosticco lascia la carica di direttore

Il presidente e il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg informano che dallo scorso 1° settembre Giorgio Bosticco ha lasciato la carica di direttore dell’ente, avendo maturato i requisiti per avvalersi del trattamento di quiescenza.

Il Consorzio dell’Asti e tutta la filiera della nostra Docg ringraziano Giorgio Bosticco "per la professionalità dimostrata in questi otto anni di direzione di uno dei Consorzi più importanti d’Italia per le sue idee innovative e di legame con il territorio di produzione e soprattutto per aver saputo unire le compagini che compongono un mondo unico qual è quello dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg".