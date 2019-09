Da Cossano Belbo un affettuoso arrivederci a don Filippo Torterolo, prossimo parroco a Cherasco

E' stata una celebrazione sentita e partecipata quella con la quale ieri, domenica 8 settembre, la comunità parrocchiale di Cossano Belbo ha salutato il parroco Don Filippo Torterolo, trasferito alla guida della parrocchia di San Pietro a Cherasco dopo circa tre anni di servizio in valle Belbo.

Nel corso della messa, concelebrata col viceparroco don Luca Bravo, alla presenza di moltissimi fedeli che hanno assiepato la chiesa di San Giovanni Battista, Don Filippo, con una delle sue toccanti e coinvolgenti omelie, ha voluto abbinare le letture della Domenica con esempi di vita quotidiana e di comportamento sociale.



Al termine della celebrazione, accompagnata dalle esibizioni della cantoria al gran completo, ha preso la parola il sindaco Mauro Noè, che presente insieme a numerosi amministratori, che ha voluto ripercorrere il breve tragitto di Don Filippo nella comunità cossanese: un discorso basato sul rispetto reciproco e sulle sinergie delle intenzioni, a ripercorrere tre anni molto intensi e che hanno segnato una stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la parrocchia guidata da Don Filippo. Un discorso basato sulle interazioni umane e non puramente istituzionali, così come ribadito dalla delegata del Consiglio parrocchiale Pina Grazia, che ha rimarcato la tristezza per il trasferimento di Don Filippo come pastore della nostra chiesa.



Molto toccanti e sincere le parole di Don Luca, che ha voluto ringraziare pubblicamente Don Filippo per il suo supporto fraterno e per la sua sapiente conduzione pastorale delle comunità di Cossano Belbo, Castiglione Tinella e Rocchetta Belbo.

Da ultimo ha preso la parola Don Filippo, che ha ringraziato tutti per la collaborazione avuta e ha esortato ad accogliere nel migliore dei modi il nuovo parroco, Don Bruno Cerchio.



I bambini cossanesi, presenti numerosi alla funzione, hanno salutato Don Filippo con delle simpatiche manine colorate con sopra scritto “Ciao Don Filippo". Un aperitivo con prodotti tipici offerto da alcune ditte locali, impreziosito dalla professionalità dello chef Aldo dell’Agriturismo "S. Bovo" e gestito da alcune componenti del Consiglio Parrocchiale e dalla locale Pro Loco, ha reso meno triste la giornata dei saluti.



Appuntamento alla prossima domenica per l’ingresso del nuovo parroco Don Bruno. La comunità di Cossano sarà presente sabato 28 settembre alle ore 15 nella chiesa di S. Pietro di Cherasco per accompagnare don Filippo nella nuova comunità pastorale.