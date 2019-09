Fossano: inaugurato in caserma Perotti un cippo alla memoria di Francesco Aprile

È stato inaugurato lo scorso venerdì 6 settembre il cippo in memoria del C.le Magg. Ca. Sc. QS Francesco Aprile, il militare del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di Fossano, deceduto prematuramente lo scorso giugno a Sant’Albano.

La ricorrenza, che ha visto la partecipazione della famiglia del militare, degli amici e del Gruppo ANA di Sant’Albano, si è aperta con la celebrazione della Santa Messa da parte di Don Bartolo. Al termine della funzione religiosa i partecipanti si sono recati nel luogo dove, in modo spontaneo, i colleghi di Aprile, in questi mesi hanno eretto un cippo alla memoria del collega scomparso lo scorso 16 giugno. A scoprire il monumento, proprio la moglie Giovanna, accompagnata dai figli Giuseppe e Diego, il più piccolo che per l’occasione indossava il cappello alpino del padre. Al termine della breve cerimonia, il Colonnello Robustelli, comandante del reggimento ha ringraziato la famiglia del militare e ricordato Francesco Aprile, sottolineando come “il suo ricordo, anche grazie al semplice cippo realizzato, non svanirà e come sia compito di chi rimane, mantenere viva la memoria di chi ‘va avanti’”. Il monumento è stato realizzato in omaggio al lavoro di trasmettitore che il militare svolgeva al reggimento, impiegando anche le pietre di quelle montagne e di quelle valli che Francesco Aprile, zaino in spalla, ha percorso negli oltre vent’anni di servizio a Fossano.