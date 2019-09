Martedì a Bra i funerali di Paolo Marengo, ideatore del Motorfest

C’è ancora tanta incredulità per l'improvvisa morte di Paolo Marengo, il 43enne braidese prematuramente scomparso nella giornata di sabato 7 settembre.

Lo piangono la mamma Margherita, il papà Gianfranco, la compagna Ortensia, la sorella Stefania con il marito Pierfranco, la nipote Alida che tanto amava, la madrina, il padrino ed i parenti tutti.

Profondo cordoglio da parte di amici e conoscenti, che sono pronti a tributare l’ultimo saluto ad un uomo noto alla cittadinanza per il suo grande spirito di iniziativa e portato via da un destino impietoso.

Le esequie verranno celebrate martedì 10 settembre alle ore 10, presso il Santuario della Madonna dei Fiori.

Il Rosario è in programma lunedì 9 settembre alle ore 20.30 nella Casa del Commiato “Luce di Speranza” di Bra (via don Orione, 77/a). L’ultimo viaggio di Paolo sarà verso il cimitero cittadino di viale Rimembranze dove riposerà in pace.