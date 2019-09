Palio Montis Regalis: Ferrone, 6 nella storia!

Lo stemma del Ferrone riprodotto... In arte bianca (immagine tratta da Facebook)

La cornice, inedita, per una finale del Palio Montis Regalis, del "PalaManera" di Mondovì ha visto il Ferrone traguardare un duplice obiettivo, tracciando il proprio nome a carattere cubitali nella storia della competizione.

Infatti, i biancocelesti, capitanati da Mario Bosia, non solo hanno conquistato il sesto titolo cittadino, primo rione in assoluto a riuscirci, ma hanno anche eguagliato il primato stabilito fra il 2014 e il 2016 dai "cugini" del Piazza, sempre sul gradino più alto del podio per un triennio ininterrotto.

Enorme soddisfazione e tanta voglia di festeggiare, tenuta a freno per l'intera giornata di domenica 8 settembre, quando, malgrado gli oltre 10 punti di vantaggio sui rivali più prossimi in graduatoria generale, i risultati delle prove secretate e gli ulteriori due giochi da disputare lasciavano ancora plausibile qualsiasi scenario.

Nessuna sorpresa, alla fine: il Ferrone ha trionfato con 156 punti, davanti a Via Cuneo (133) e Carassone (119). Ai piedi del podio, ma in lizza fino alla fine per un piazzamento di prestigio, Sant'Anna Avagnina (117). Completano la classifica Piazza (112), Altipiano (111), Frazioni (95), Borgato (71) e Breo (68).