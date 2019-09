Roa Marenca: sarà Montaldo di Mondovì il comune capofila del progetto di riqualificazione

Il comune di Montaldo di Mondovì sarà capofila dell’ambizioso progetto avviatosi nel 2017 e portato avanti dalla Commissione Cultura che, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Loano, unirà virtualmente i comuni dell’alto monregalese e del finalese su un percorso unico per le peculiarità caratterizzanti.

I comuni invitati per la parte piemontese sono Ormea, Garessio, Frabosa Soprana, Roburent, Pamparato, Alto e Caprauna mentre quelli per la parte ligure sono Bardineto, Calizzano, Boissano, Castelvecchio di Rocca Bardena, Giustenice, Toirano ed Erli.

La via di oltre 100 km e quasi 5 mila metri di dislivello, percorribile a piedi o in ebike/mtb per la maggior parte del percorso, prenderà il nome di Roa Marenca,in onore dell’omonima frazione dell’epoca Romana presente nel comune, la quale era già attraversata da un’antica via che portava al mare, del quale ha conservato il nome.

Un viaggio tra le Alpi Liguri e la Riviera, che partirà dal sito archeologico del Castello di Montaldo, già antico insediamento di una comunità di “Ligures montani”, poi diventato fulcro, su cui si è sviluppata l’articolata storia dell’intero borgo che, tra cime, cielo e mare, lungo sentieri dalle origini antichissime, dal Paleolitico Inferiore, all’età del Ferro, dall’epoca romana, al Medioevo all’epoca napoleonica, come testimoniano i reperti archeologici di alcuni comuni, unirà in un percorso esclusivo e unico nel suo genere, l’aspetto turistico, storico, sociale, culturale ed enogastronomico delle zone e dei paesi interessati.

La via principale che passerà per Ormea, Caprauna, Castelvecchio di Rocca Barbena, Bardineto con arrivo a Loano, non vuole essere un percorso su una mappa che collega più punti ma un modello e punto di riferimento, al quale i comuni limitrofi si potranno collegare, creando così un tracciato privilegiato, ricco di fascino ed emozioni generate dal silenzio, dai grandi orizzonti che si incontreranno i quali, accompagneranno il viandante alla scoperta di un patrimonio storico, ambientale e agroalimentare di inestimabile valore, dal quale potrà ammirare nello stesso momento, il Massiccio del Monte Rosa, la Corsica, il Monviso e la Riviera Ligure.

La partenza della delegazione che custodirà la “Pergamena” nella quale è racchiuso il senso di coesione e collaborazione che ha guidato fin dall’inizio questo progetto e che vuole trasmettere, partirà il giorno 14 settembre, con arrivo a Loano previsto per il 17 alle ore 17 nella piazza del comune dove, alla presenza dei sindaci aderenti al progetto, verrà firmata la pergamena in segno di unione d’intenti in adesione all’iniziativa.

L’amministrazione comunale è rimasta positivamente colpita dall’iniziativa promossa nel mese di agosto dalla Regione Piemonte, che punta a far passare il collegamento Barolo – Sanremo sulla Colla dei Termini, punto di passaggio vitale in passato per gli scambi commerciali e oggi, punto comune per i due sentieri che potrebbero diventare una risorsa turistica di valenza internazionale di enorme valore per le nostre terre