Torna in Granda la Giornata della Cultura Ebraica: porte aperte alle sinagoghe di Cuneo, Mondovì, Cherasco e Saluzzo

Torna anche quest'anno - domenica 15 settembre - per la 20^ edizione la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a conoscere e approfondire storia, cultura e tradizioni dell'ebraismo.

Al centro di questa edizione ci sono "I sogni, una scala verso il cielo", tematica che riprende un episodio della Genesi con protagonista il patriarca Giacobbe.

L'evento vede la partecipazione di 34 paesi europei e 88 località italiane in 15 regioni diverse. Per la nostra provincia quelle coinvolte sono Cuneo, Mondovì, Cherasco e Saluzzo.

Nel capoluogo si terrà per l'occasione nella serata di sabato 14 settembre la notte bianca, con una visita guidata in notturna della sinagoga di contrada Mondovì; la giornata di domenica, invece, vedrà le sinagoghe di Cherasco (via Marconi 4), Mondovì (via Vico 65) e Saluzzo (via Deportati Ebrei 10) aperte al pubblico dalle 10 alle 19.