Recuperati in elicottero due capi di bestiame deceduti sugli alpeggi di Paesana e Bellino (FOTO)

Mentre alla Vardetta di Paesana era in corso la ricerca del 65enne scomparso da mercoledì 4 settembre, gli operatori del Soccorso alpino della quattordicesima delegazione “Monviso” sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi (lunedì), per il recupero di due capi di bestiame morti sugli alpeggi delle Valli Po e Varaita.

A bordo di un elicottero Augusta Bell AB 412 della flotta Airgreen, gli operatori del Sasp hanno raggiunto gli alpeggi di Boucia, in zona Tournour, a Paesana e a Bellino, dove sono stati recuperati i bovini deceduti.

Dopo i due interventi di oggi, rimangono ancora da portare a termine tre richieste analoghe, per il recupero di altrettanti capi privi di vita, due a Ostana (in zona di Punta Selassa e in frazione Ciampagna) e uno a Crissolo.

Le condizioni meteo di domani rendono possibile intervenire in elicottero, ragion per cui è ipotizzabile che le mucche vengano recuperate mercoledì.