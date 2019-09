Papillon completamente Made in Italy? Papillover, la migliore sartoria napoletana

Non sono solo le bellezze artistiche e paesaggistiche ad alimentare la popolarità del nostro Paese nel mondo. C’è una capacità realizzativa che attraversa tantissimi settori merceologici, caratterizzata da qualità e un’origine tutta nazionale: il Made in Italy. Papillover si rifà a questo concetto per le sue creazioni: papillon e accessori moda artigianali, realizzati sotto ogni aspetto (dalla progettazione all’effettiva produzione) presso il laboratorio partenopeo dell’azienda.

Quello che Papillover offre attraverso le sue creazioni è un raffinato esempio di sartoria napoletana, che permette una totale personalizzazione, così da rispondere a pieno alle esigenze espresse dal cliente.

L’artigianalità rappresenta per Manuela e Sara, le due fondatrici di Papillover, un componente imprescindibile per ogni prodotto che possa essere definito di alta qualità. La profonda propensione per la qualità e una produzione completamente italiana hanno portato all’intesa con Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim. Dalla collaborazione ha avuto origine BERTO4PAPILLOVER.

Per scoprire la ricercata offerta di Papillover è sufficiente visitare le principali sezioni del portale ufficiale papillover.com. Sulla piattaforma digitale sono riportate le caratteristiche della proposta, di cui fanno parte: papillon per uomo, donna e bambino, papillon da annodare, cravatte, pochette da taschino, spille da giacca, mantelle e poncho, turbanti.

I papillon vengono realizzati ricorrendo a materiali quali jeans, cotone, seta, maglia. Oltre alla loro personalizzazione, sono contraddistinti dal confezionamento in deliziose scatole regalo e chiusi con un sigillo di qualità e garanzia.

Chi è intrigato da questa sofisticata offerta può visionarla navigando sul sito papillover.com o recandosi in boutique ed atelier di moda. Impiegando sempre il portale digitale dell’azienda partenopea, è possibile trovare gli strumenti di contatto e le funzionalità che permettono di acquistare tutti i prodotti.

Scorrendo tra le diverse sezioni, è semplice esaminare ogni singolo articolo e una volta individuato quello di proprio interesse, basta inserirlo nel carrello e procedere con l’acquisto. Il pagamento è sicuro, avviene mediante PayPal o bonifico bancario, mentre la spedizione è gratuita per ordini di oltre 20 euro e la consegna avviene nello spazio di 48 ore.

Chiunque può quindi provare il piacere di indossare un prodotto unico e sartoriale, che farà sentire chi lo porta parte del mondo Papillover.