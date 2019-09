A Busca arriva la 5^ edizione di Fitwalking solidale

Il programma

Alle ore 8 si parte con la prima iniziativa patrocinata dal club Lions Busca e Valli, che con il progetto Strides vuole sensibilizzare alla lotta contro il diabete attraverso il movimento e lo sport: presentandosi a digiuno a chi lo vorrà sarà effettuata gratuitamente la prova della glicemica.



Alle ore 10.30 si entra nel vivo della manifestazione e insieme alle nuove simpatiche mascottes Fit & Walky si partirà sui tre percorsi di 5-9-10 Km (5 Km adatto anche a passeggini e a chi deve muoversi su sedia a rotelle).



All’arrivo la premiazione delle opere e delle fotografie delle scuole iscritte al concorso e il pasta party per tutti i partecipanti, con esibizioni, intrattenimenti musicali. Il Leo Club Busca e Valli presenta il gioco “Let’s Play Different”. Seguirà l’inaugurazione di una mostra fotografica in Casa Francotto.



Nel pomeriggio in via Umberto l’evento organizzato da Assoimprese di Busca “Sbanca il banco”, fiera con intrattenimenti e apericena nei locali del centro e animazioni fino a notte.



La giornata sarà condotta delle voci di Giangi Giordano e Giulio Botto.



"Il libro della gentilezza"

Una delle novità di quest'anno è il nuovo sponsor Eplì che regalerà a ciascun bambino sotto i 10 anni che si presenta all'arrivo con il pettorale e con la risposta esatta del gioco da svolgere durante il percorso un libro dal intitola "Il libro della gentilezza" con tante curiosità e spunti per una vita migliore, all'insegna del benessere.



Iscrizioni e infomazioni

Per lo scopo solidale è stato scelto un progetto presentato dalle associazioni iscritte.



I pettorali sono in prevendita al costo di 5 euro a persona e 3 euro i cani; il giorno della manifestazione il costo è di 6 euro. L’acquisto comprende un ricco pacco gara e la partecipazione al pasta party al termine della camminata.



Informazioni: fitwalkingsolidalebusca@gmail.com o tel. 348.0304112.



"Sbanca il banco, desbarasuma"

Al pomeriggio nel centro storico si svolgerà la prima edizione di "Sbanca il banco, desbarasuma” organizzata da Assoimprese Busca. I commercianti locali esporranno in strada i fondi di magazzino a prezzi di realizzo, a partire dalle ore 14 fino alle 22. Ci saranno punti ristoro e bevande, con piatti dedicati e apericena a cura degli esercenti. Per i bambini, torna il Ludobus, con i suoi giochi in legno e la truccabimbi Serena. In giro per il centro Giulia proporrà le sue magie, la colonna sonora è assicurata dal gruppo Braxophone, quintetto di fiati, e dalla band I Lepricani Scalzi (musica tradizionale), esibizioni inoltre di capoeira ,piloxing, step&tone e danza moderna della Body Style.

Info: tel 334.3781111 oppure 0171.943381.





Festival della Fotografia

Si svolgerà per la prima volta anche in parte a Busca, per iniziativa della costituenda associazione “Busca Fotoclick”, la quinta edizione del Festival della Fotografia d'autore di Rossana. Diciotto mostre saranno visitabili a Rossana nel Palazzo Garro e nel Centro d'incontro e a Busca nella galleria Casa Francotto ogni domenica dalle ore 14,30 alle 18,30 dal 15 settembre. Novità di quest’ anno è che il Rossana FotoFestival collaborerà con la neo-nata associazione Busca Fotoclick e la Fitwalking solidale di Busca. Lo staff del “Rff” sarà la giuria del concorso “Fit & Walky” opere realizzate dai bambini delle scuole. Inoltre tutti i fotografi della sono invitati a partecipare alla camminata che partirà da piazza Santa Maria alle ore 10,30 domenica 15 settembre.

Informazioni: tel. 340.5506736 ore pasti e info@rossanafotofestival.it