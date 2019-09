A Vernante torna "Imaginé", il piccolo festival della narrazione per figure

La seconda edizione di Imaginé | piccolo festival della narrazione per figure , un progetto di noau | officina culturale realizzato con la collaborazione e il sostegno del comune di Vernante, propone oltre ai laboratori creativi nelle scuole dell'infanzia e primarie di Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte da lunedì 16 a venerdì 20 settembre numerosi appuntamenti per i più piccoli aperti al pubblico nel weekend di sabato 21 e domenica 22 settembre.

Sono quattro i laboratori in programma presso il Centro Visita Parco Alpi Marittime di Vernante.

Si parte sabato 21 settembre con due proposte in contemporanea alle ore 16: con l'illustratrice Romina Panero i bambini dai 5 agli 8 anni saranno invitati a disegnare con una siringa (senza ago però), mentre l'illustratore Marco Paschetta, già ospite della prima edizione di Imaginé, propone un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni in cui si creerà un mezzo di locomozione per affrontare un’appassionante avventura.

Domenica 22 alle ore 10.30 Luca Caimmi, illustratore marchigiano ospite d'onore di Imaginé, guiderà bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni nella creazione di un grande Pinocchio narvalo collettivo attraverso la tecnica del frottage. Alle ore 16 Marco Paschetta condurrà un laboratorio di illustrazione per bambini dai 6 ai 10 anni che saranno chiamati a seminare, innaffiare e veder germogliare storie a forma di seme.

Tutti i laboratori hanno un costo di 3 euro e sono acquistabili sul sito www.festivalimagine.it.

Sabato pomeriggio alle ore 17 i bambini dai tre anni in su avranno l'opportunità di entrare nel favoloso mondo degli albi illustrati grazie alle letture ad alta voce a cura di noau | officina culturale in collaborazione con il progetto NpL – Nati per Leggere di Cuneo e alcune Ambasciatrici di Storie 2018-19 (posti limitati, partecipazione gratuita).

Nel pomeriggio di domenica 22 piazza dell'Ala sarà la cornice in cui grandi e piccini saranno invitati a realizzare una grande opera collettiva con materiale di risulta dell'attività estrattiva della cava Sibelco di Robilante. Il lavoro che, pietra dopo pietra, colore dopo colore, prenderà forma, avrà le sembianze di un personaggio dal naso piuttosto lungo e parecchio noto. La proposta, curata da Romina Panero e noau | officina culturale, è a partecipazione gratuita.

Da sabato 21 settembre a domenica 20 ottobre infine presso il Centro Visita Parco Alpi Marittime sarà possibile visitare la mostra delle illustrazioni di Luca Caimmi de Le avventure di Pinocchio (testo Carlo Collodi) contenute nel libro d’artista edito da Orecchio Acerbo Editore.

Nel weekend di Imaginé l'esposizione sarà visitabile sabato 21 dalle ore 14 alle ore 23 e domenica 22 dalle ore 10 alle ore 20, mentre a partire da lunedì 23 settembre sarà visitabile tutti i giorni (9.30-12.30 e 15-19) eccetto il giovedì.