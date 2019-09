Alba: un racconto per immagini mostrerà il ricordo nostalgico della città

Proseguono i lavori dell’Associazione Culturale Giulio Parusso per costituire un archivio storico fotografico cittadino.

Con l’intento di far rivivere gli scatti più significativi raccolti grazie al prezioso contributo degli albesi, venerdì 22 novembre 2019, alle ore 17, nella sala convegni dell’Associazione Commercianti Albesi verrà proiettato un racconto per immagini che dipinge un affresco della città di Alba nel secolo scorso.

Il pubblico potrà immergersi nelle atmosfere rilassate di via Vittorio Emanuele II, la via maestra che solca il centro storico cittadino e delle sue traverse, per ricordare o conoscere i negozi e le botteghe e per conoscere i negozianti dell’epoca, personaggi a volte stravaganti, a volte misteriosi, che contribuirono all’età dell’oro del commercio.

Parteciperanno testimoni d’eccezione che evocheranno i loro ricordi e completeranno le foto con aneddoti e contributi che l’Associazione avrà cura di memorizzare e divulgare. L’amarcord nostalgico del passato non mancherà tuttavia di indagare e di riportare alla luce qualche spinoso avvenimento che fece cronaca e che ancora oggi fa parlare.

L’appuntamento è aperto a tutti con ingresso libero.