Limone Piemonte: crescono le adesioni alla serata Amatriciana e Champagne di giovedì 12 settembre

Il famoso cartoonist Tiziano Riverso ha realizzato il logo della manifestazione, che si terrà il prossimo giovedì 12 settembre presso il ristorante “Barcollo- Girasole”.

La cucina all’Amatriciana e le bollicine francesi saranno protagonisti assoluti di una serata in bianco, un evento denominato “amatriciana&champagne” che propone una degustazione della cucina di Amatrice preparata dalla bravissima chef Veronica abbinata allo champagne della cantina “Remy Leroy”.

Il programma della serata, che inizierà a partire dalle 18.00, prevede anche una degustazione di aperitivi e cocktail a base di anisetta dell’azienda “Rosati” di Ascoli Piceno, i cui titolari saranno presenti e spiegheranno le caratteristiche di questo particolare anice secco, la degustazione di olio di oliva taggiasca del Frantoio Devia di Cristina Armato di Lucinasco, in provincia di Imperia con paté e “ciappe” della valle Arroscia.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica live di un duo chitarra e armonica a bocca che eseguirà dei brani blues.

Alla serata sarà presente anche il giornalista Claudio Porchia, presidente associazione Ristoranti della Tavolozza, che proporrà delle riflessioni sul tema del galateo delle bollicine, tratte dall’ultimo libro di Barbara Ronchi della Rocca. La location sarà allestita completamente in bianco ed anche agli ospiti verrà richiesto di vestire rigorosamente in bianco. Spiega Enrico Neroni titolare del locale: “è una prima iniziativa, che vogliamo provare e verificare se possibile anche riproporla in altre località e contesti.

L’idea è quella di realizzare eventi, abbinando prodotti sempre di grande eccellenza ma di diverse realtà enogastronomiche e culturali”Il costo della serata aperitivo, degustazioni, cena e Champagne tutto compreso è fissato 50€ a persona.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 392/6881212.L'Osteria Agriturismo Il Girasole- Barcollo dal 2017 è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza e si trova a Limone Piemonte in frazione San Bernardo - Tetto Paris, 11