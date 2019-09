“Roero”: gli scatti di Carlo Avataneo in mostra a Bra fino a dicembre

Sarà visitabile fino a domenica 8 dicembre 2019 nelle sale dello storico Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20) la mostra fotografica “Roero” di Carlo Avataneo, inaugurata sabato 7 settembre a Bra.

L’esposizione racconta la terra Patrimonio dell’Umanità Unesco, con i suoi straordinari paesaggi del vino, gli antichi borghi e i castelli arrampicati sulle alture, le rocche e le tradizioni, attraverso 39 immagini di grande formato.

L’autore Carlo Avataneo, docente di Lettere, giornalista e autore di libri e calendari, con la sua attività di fotografo si è aggiudicato il primo premio al prestigioso European Photo of the Year (Tuttifotografi 1986), al concorso di ritratto “Progresso fotografico” e al concorso internazionale Giardini Hanbury, edizione 1999. Ha realizzato numerose esposizioni e proiezioni, tra cui la mostra I Luoghi dello Spirito in Piemonte che, accolta negli spazi dell'Auditorium RAI di Torino, ha accompagnato l'Ostensione della Sindone e I Luoghi di Cavour in Piemonte, parte del calendario di manifestazioni di Italia 150.

La mostra “Roero”, patrocinata da Unione Europea, Regione Piemonte e Consorzio Tutela Roero, sarà visitabile ad ingresso gratuito in orario 9-12.30 e 15-18 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12.30 il sabato e la domenica.

Maggiori info su www.turismoinbra.it o contattando l’Ufficio Turismo e Cultura allo 0172.430185.