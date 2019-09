Si conclude in questo fine settimana una meravigliosa stagione a Le Vele Alassio

Ecco il programma delle ultime due feste di questa straordinaria stagione estiva firmata Le Vele Alassio:





Ven 13 Settembre: Change Your Mind **Live Your Dreams** at Le Vele Alassio

Le Vele Alassio presents Change Your Mind **Live Your Dreams** - Resident DJs: Jonny N' Travis + Francis Key + Marino Loco + Dajku Twins

https://www.facebook.com/events/471653386752777/





Sab 14 Settembre: Closing Summer Season 2019 at Le Vele Alassio

Siamo giunti all'ultima festa di questa straordinaria stagione estiva firmata Le Vele Alassio! Come vuole la tradizione per celebrare questo speciale appuntamento andrà in scena l'esclusivo Kambusa Party: a ogni tavolo prenotato è offerta una bottiglia di bollicine e per chi acquista la seconda bottiglia, la terza la regaliamo noi! L'ingresso è in omaggio per le donne entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Arrivate presto, godetevi insieme a noi quest'ultima grande notte dall'inizio alla fine e svuotiamo la cambusa insieme! Vi aspettiamo!

https://www.facebook.com/events/417141922251204/



INFO:

- Dress Code: Elegante ma stravagante!

- Area Privée con bar, servizi dedicati, ingresso differenziato con salto della coda e con possibilità di parcheggio riservato (Per maggiori informazioni contattare telefonicamente)

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio

- Servizio navetta gratuito dalla "Caffetteria Da Sancio" vicino all'IperCoop di Albenga



INFO & PRENOTAZIONE TAVOLI:

+39 327 97 20 920

www.levelealassio.it