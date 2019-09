Una nuova pala d’altare per la Cappella della Croce di San Giovenale in località Gerbo a Fossano

Sarà scoperta sabato 14 settembre la nuova pala d’altare per la Cappella della Croce di San Giovenale del Gerbo di Fossano. L’opera realizzata e donata dal pittore fossanese Franco Blandino sarà scoperta in occasione dell’annuale Messa della Compagnia di San Giovenale, celebrata sabato 14 settembre alle ore 17.

Al termie della Santa Messa sarà offerta a tutti i presenti una merenda sinoira all’aperto.

Franco Blandino, torinese, studia a Torino, conseguendo la Maturità Classica presso il Liceo San Giuseppe, per poi laurearsi, sempre a Torino, in Medicina e Chirurgia.

Il suo interesse per l'Arte Grafica ha radici familiari - la madre era dotata di raro e raffinato estro artistico - e nei suoi studi presso la Bottega d'arte torinese Tonioli e la Gipsoteca dell'Accademia Albertina.

Autore di manifesti, copertine di libri e disegni umoristici, ha anche collaborato con diverse testate giornalistiche ("La Fedeltà", "L'Alta Val Tanaro", "La Piazza Grande", "Il Lancimano") come vignettista e caricaturista. Ha partecipato alle collettive di vignette "Umoristi d.o.c." nella squadra dei "piemontesi" nelle edizioni 1990/91/92/93/ 94/95, accanto a grandi protagonisti dell'umorismo, come Bruno Bozzetto, Giorgio Cavallo, Danilo, Fremura, Superbi, Coco...

Per il disegno umoristico ha vinto il “Fungo d’oro” di Ceva nel 1993 ed è stato premiato a Sommo (PV) nel 1997.

Lasciata del tutto la penna “graffiante” si è dedicato alla grafica ed ha conseguito il premio per "Migliore illustratore" a Ceriale (2006). Sempre per la grafica ha avuto diversi premi e riconoscimenti nazionali, da Mellana di Boves (CN) a Capranica (VT), all’Accademia Petrarca di Roma ( sua è la copertina della raccolta "Anthologia"dei premi dell'Accademia).

Nel 2007 ha illustrato le liriche di Egidio Belotti, pubblicando insieme al poeta "Oltre le parole leggère" 2007, opera premiata al Concorso Letterario nazionale “L’Autore”, a Firenze, nel 2007, con proposta di pubblicazione. Con lo stesso Autore ha pubblicato, sempre illustrando le poesie sue e degli allievi, la raccolta "La Nuova Stagione" nel 2012, che è stata vincitrice del Premio speciale della Giuria- Sez Libro edito di poesie - al Premio Kolbe 2013 e si è classificata al 3° posto al concorso 'Cardinal Branda Castiglioni' di Castiglione Olona (VA)

Con il giornalista e storico Luigi Botta ha pubblicato nel 2008 il primo volume di "Savigliano - racconto per immagini di una città e della sua gente - dalle origini al 1366" e nel 2011 il secondo volume, “Dal 1366 al 1439".

Con Egidio Belotti e Flavio Vacchetta ha dato alle stampe il libro "Convivio - Décalage di tre artisti", 2013

Dal 2014 collabora come illustratore con la "Non-rivista-on-line-di-letteratura-ed-altro" "Margutte". www.margutte.com

Con Egidio Belotti e Flavio Vacchetta ha dato alle stampe il libro "PASSIO", 2017" e ha coordinato gli eventi connessi.

Nel libro "Storie di carta" di Giovanni Cornaglia (Fossano, 2017 ha pubblicato la Graphic Novel "1796 - fuoco d'artiglieria sulla cartiera" - Il libro è stato presentato al Salone Internazionale del libro di Torino 2018

Con Gabriella Vergari ha dato alle stampe "Volteggi", 2018, Ed. Boré-Youcanprint, cartaceo ed in versione e-book, presente al Salone Internazionale del libro di Torino 2018, presentato c/o il giornale fossanese "La Fedeltà", con Gabriella Vergari su Skype da Catania, il 29 giugno 2018.

Su incarico del Comitato dei Borghi di Fossano ha dipinto il "drappellone" per la "Giostra de l'Oca", edizione 2018.

Nel 2019 ha pubblicato il Libro "San Giovenale - Vita e Leggende", una sua graphic novel con approfondimenti e schede di Paolo Ravera. La relativa Mostra personale è stata al Museo Diocesano Fossano, dal 13 aprile al 26 maggio 2019.

Recentemente si è dedicato alla ricerca di un suo "Estetismo della luce": l'idea è quella di "isolare" la figura in un contesto d'oro e colori che allude alla metafisica ed all'infinito, con allusione all' immortalità, come nei mosaici bizantini e, nellle opere di Klimt. La luce si infrange nei colori e si allarga appena a circoscrivere e "vestire" la figura.