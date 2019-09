Venasca si prepara ai festeggiamenti per "Santa Lucia"

La A.T. Proloco Venascaorganizza “Santa Lucia 2019” da giovedì 12 a lunedì 16 settembre.

La prima giornata, giovedì 12 settembre, sarà sportiva: si terrà una corsa podistica non competitiva per le vie del paese in memoria di Silvio Basso e Gianni Rinaudo. A seguire, la Proloco allestirà e offrirà un buffet ai partecipanti e si terra una cena gestita dalla Bocciofila di Venasca.

Sabato 14 settembre, alle 17.30, in collaborazione con il progetto PLUF, si terrà nei locali dell’Agorà lo spettacolo “La dimenticanza dello scoiattolo”: un modo per raccontare ai bambini e ai ragazzi come la montagna, oggi per lo più trascurata dalla maggior parte dell’opinione pubblica, sia in realtà un patrimonio da salvaguardare e da riscoprire facendo rivivere la memoria dei luoghi.

Domenica 15 settembre sarà la giornata centrale della manifestazione, sarà il momento di scendere in piazza Caduti, la piazza centrale del paese, per giocare, chiacchierare e divertirsi: verranno allestiti in Piazza Caduti, durante l’intero arco della giornata, dei giochi popolari a premi, si terrà la 1^ edizione dello “Svuota Camerette”, mercatino del baratto di giochi e libri per i bambini dai 5 ai 13 anni, in collaborazione con i genitori e i rappresentanti dei bambini della Scuola dell'Infanzia di Venasca sarà allestita un'area giochi per i bambini ci saranno il "truccabimbi" e uno stand per la raccolta fondi per l'acquisto di cancelleria e giochi per l'asilo; il gruppo Alpini di Venasca offrirà e servirà la merenda alle 16:30 e ci saranno canti spontanei con i cantori di Venasca.

Santa Lucia 2019 finirà lunedì 16 settembre quando la Proloco e il gruppo Alpini prepareranno sotto la storica "ala comunale" di P.zza Caduti la ploenta (polenta con salsiccia, formaggio, dolce e bicchiere di vino o birra a 10€ - prenotazione obbligatoria presso Birreria Special o bar Red Rose) e saranno sparati dal "Castel" di Venasca (zona consigliata per la viisione: P.zza Caduti e P.zza Martiri) i fuochi d'artificio.