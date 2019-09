“Bulè, conosciamoli un po’!”: al via a Saluzzo il percorso corso a 360 gradi sui funghi

Partirà venerdì prossimo, 13 settembre, “Bulè: conosciamoli un po’”, il percorso di formazione naturalistica promosso dal Parco del Monviso e dall’Associazione Vesulus.

Quattro incontri, due teorici e due pratici, “sul campo”, con un approccio ai funghi, come spiegano i promotori, “curioso ma scientificamente rigoroso”. In cattedra, un naturalista ed un micologo esperto.

“Nonostante il titolo faccia riferimento al ‘bulè’, ovvero al porcino – spiegano dal Parco del Monviso – in realtà il corso affronterà l'argomento a 360 gradi: il ruolo ecologico dei funghi mangerecci e non, la sistematica, il riconoscimento, la commestibilità e la velenosità, la legislazione in materia, la cucina”.

La location per le lezioni teoriche sarà lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo. Previste, come anticipato, anche uscite pratiche nei boschi, visita a mostre ed esposizioni, come la mostra “Funghi e pisacan” di Cervasca e la collezione micologica del Museo di Scienze Naturali di Pinerolo, dove sono raccolti oltre 3.000 calchi e 900 specie di funghi.

Gli argomenti delle lezioni: 13 settembre – presentazione del corso, ecologia a ruolo dei funghi in natura; 20 settembre – funghi commestibili, non commestibili e velenosi e legislazione e norme per la raccolta.

Le uscite: 13 ottobre (9-17): al mattino, escursione alla ricerca dei funghi nel sottobosco; al pomeriggio, visita alla mostra “Funghi e pisacan” di Cervasca. 20 ottobre (14-18): visita alla collezione micologica del museo di Scienze naturali di Pinerolo “M. Strani”.

Costo di iscrizione: 50 euro, più 8 euro di tessera associativa Vesulus (per chi ancora non ne fosse in possesso).

Tutte le informazioni per l'iscrizione al corso possono essere richieste al numero 339.6908179.