Cuneo: sul nuovo ospedale unico i consiglieri comunali interpellano il Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera

Dopo una pausa di diverse settimane riprendono gli incontri della commissione consiliare temporale speciale del Comune di Cuneo dedicata alle dinamiche della sanità cittadina (o, per semplificare, alla definizione dell'iter che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale unico).

Domani (martedì 10 settembre) alle 17.30 nella sala consiglio del comune i membri della commissione si incontreranno con i membri del CNETO, il Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera; sarà occasione per analizzare la situazione degli ospedali in Italia, comprendere come si stia evolvendo e comprendere le migliori modalità per gestire la nuova struttura.

Intanto - anche in questo periodo estivo - non si sono fatte mancare le osservazioni dei cittadini, delle associazioni coinvolte e di altre personalità della politica locale in merito al problema principale del nuovo ospedale: dove costruirlo.

L'ufficialità ancora manca, in questo senso. Quel che sembra più certo, invece, è che il nuovo ospedale unico dovrà ospitare 650 posti letto e occupare una superficie di 180mila metri quadri, per un costo stimato di 200 milioni di euro.