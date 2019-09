A Mondovì martedì si torna sui banchi di scuola: ecco come cambia la viabilità

Dopo il giorno di vacanza extra, concesso a causa dei disagi stradali connessi allo svolgimento della "Fera dla Madòna" a Vicoforte, martedì 10 settembre anche gli studenti di Mondovì torneranno sui banchi di scuola.

Per questa ragione, il Comune ha reso noti i provvedimenti adottati in materia di viabilità per garantire l'incolumità di bambini e ragazzi, che vi riportiamo di seguito suddivisi per rione.

PIAZZA

- In via delle Scuole: • istituzione del divieto di transito dalle 7.40 alle 8.10 e dalle 12.50 alle 13.20 dei giorni scolastici; • istituzione del divieto di fermata (lato sinistro ascendente, nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e il civico 10) dalle 7.30 alle 19.30 dei giorni scolastici.

- In via Vico: • istituzione del divieto di transito dalle 7.40 alle 8.05 e dalle 12.50 alle 13.20 dei giorni scolastici, eccetto autobus urbani.

- In piazza D'Armi: • istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autobus, nella parte centrale e laterale adiacente l'ex plesso scolastico dalle 7 alle 8 e dalle 12.30 alle 13.30 nei giorni scolastici; • istituzione di una vasca di parcheggi nella corsia di uscita, adiacente al polo scolastico, opposta ai parcheggi già esistenti disposti a pettine, destinata alla salita e discesa dai veicoli degli allievi frequentati il medesimo istituto, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 nei giorni scolastici.

- In via Enzo Tortora, nel tratto compreso tra l'ingresso veicolare di valle dell'istituto "Baruffi" e via Ospedale: • istituzione del senso vietato ascendente, dalle 7.40 alle 8.10 e dalle 12.50 alle 13.20, dei giorni scolastici.

- In strada del Beccone, nel tratto compreso tra strada Comunale Carassone a Piazza e strada del Gius: • istituzione del senso vietato discendente, eccetto residenti, dalle 7.40 alle 8.10 e dalle 12.50 alle 13.20, dei giorni scolastici.

- In via Vasco: • istituzione del senso vietato discendente, dalle 7.40 alle 8.05 e dalle 12.50 alle 13.20, dei giorni scolastici.

BREO

Come da segnaletica stradale verticale posta in loco, in via della Funicolare e in via Garelli, nel tratto compreso tra via Funicolare e il numero civico 19, è istituito il divieto di transito, dalle 7.30 alle 7.55 e dalle 12.50 alle 13.20, dei giorni scolastici.

SANT'ANNA AVAGNINA

Come da segnaletica stradale verticale posta in loco, in via dei Tigli, nel tratto tra via delle Ginestre e via delle Robinie, è istituito il senso unico di marcia, con direzione da via delle Avagnine a via delle Ginestre, dalle 8 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13 dei giorni scolastici.

ALTIPIANO

Come da segnaletica stradale verticale posta in loco, in via Matteotti, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Risorgimento e l'intersezione con via Ortigara, è istituito il divieto di transito, dalle 7.45 alle 8.15, dalle 12.25 alle 13.05, nonché nelle giornate di martedì e giovedì dalle 13.50 alle 14.05 e dalle 15.50 alle 16.30, dei giorni scolastici.

FRAZIONI

- In via Vecchia di Pianfei, nel tratto compreso tra strada dei Gregori e strada San Gottardo, in strada di San Gottardo, nel tratto compreso tra via Vecchia di Pianfei e strada dei Gregori, e in strada dei Gregori, è istituito il senso unico di marcia secondo la direzione strada San Gottardo-strada dei Gregori-via Vecchia di Pianfei, dalle 7.10 alle 7.25 e dalle 13.25 alle 13.45, dei giorni scolastici.

- In via Vecchia di Cuneo, via Morosenga, frazione Merlo e Strada del Merlo: • istituzione del senso unico di marcia con direzione ospedale - località Pogliola, dalle 7.05 alle 7.20 e dalle 13.20 alle 13.40, dei giorni scolastici.

- In strada San Giovanni dei Govoni, nel tratto compreso tra la statale 28 nord e strada dei Curetti: • istituzione del senso unico di marcia con direzione di marcia verso via Gratteria, dalle 6.50 alle 7.05 e dalle 13.30 alle 13.45, dei giorni scolastici.