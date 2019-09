BraOnTheRocks, dal 2 settembre la nuova stagione della WebRadio di Bra

Sono passati poco più di 4 mesi da quel 1° maggio in cui i ragazzi di BraOnTheRocks inauguravano le “frequenze virtuali” della WebRadio braidese con la loro prima diretta.

Dopo una breve pausa di agosto, ma sempre accompagnati dalla 24h Non Stop di musica, da lunedì 2 settembre è ripartito il palinsesto con GOOD MORNING BRA (programma di punta in onda da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12) condotto da Marco ed Enrico.

A partire dal 9 settembre riprenderanno gli altri programmi a cadenza settimanale, con qualche novità e qualche “new entry”.

Inoltre nel mese di settembre BraOnTheRocks sarà impegnata in molti degli eventi promossi dal comune di Bra nella rassegna eventi “Autunno in Bra”. In particolar modo nella 4 giorni di Cheese 2019 dal 20 al 23 settembre 2019 gli speakers di BraOnTheRocks trasmetteranno in diretta dallo stand della radio sito in via Principi di Piemonte con l’edizione speciale intitolata “Tutto il CACIO minuto per minuto” (dalle 10 alle 20 tutti i giorni della manifestazione).

Durante le dirette si alterneranno ospiti, speakers, programmi (di cui uno in lingua inglese alle 18).

Per ascoltare BraOnTheRocks potete andare sul sito www.braontherocks.it oppure scaricare l’APP gratuita sia per dispositivi Android che Apple.

Per Info scrivere via WhatsApp al 3491927726 oppure scrivere una mail a info@braontherocks.it