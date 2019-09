A Canale i funerali di Roberto Gatto, ex agente pubblicitario e appassionato di pallapugno

Lutto in frazione Madonna dei Cavalli a Canale, dove si piange la scomparsa di Roberto Gatto, classe 1951, mancato ieri, lunedì 9 settembre.



Originario di Torino, da tempo residente nel centro roerino, Gatto era conosciuto in tutta la provincia per aver a lungo lavorato come agente pubblicitario in forza alla Publikompass, affidatario in particolare dell'area monregalese.



In pensione da alcuni anni, era attivo membro della comunità canalese, per la quale si era anche impegnato nella redazione di un periodico di informazione dedicato alla frazione, “El Notissiari della Frazione Madonna dei Cavalli”.



"Sempre il primo a voler raccontare, a voler far conoscere il territorio e le sue peculiarità, i suoi personaggi – lo ricordano gli amici in un messaggio comparso ieri sui social, a firma di Stefano Calella –. Collaborazione e comunicazione applicate a 360° in ogni ambito, questo era Roberto. Sempre un sorriso, sempre una battuta pronta e grande appassionato di palla a pugno. Oggi tristemente pensiamo a quello che ci ha lasciato a quello che avrebbe voluto realizzare per il nostro Borgo e a quello che meticolosamente nel suo pc ha raccolto di noi, delle feste, delle vecchie foto in bianco e nero. Oggi il suo “El Notissiari” non parlerà, non pubblicherà nulla, rimarrà in silenzio, senza parole come sono rimasti i suoi amici borghigiani in questo giorno. Un grande saluto caro Roberto, ci mancherai".



Appassionato di pallapugno, Gatto figurava nell’organico tecnico della Pallonistica Canalese del patron Toppino, per la quale in questa stagione allenava la formazione di C1.



Roberto Gatto verrà ricordato con una messa di preghiera in programma questa sera, martedì 10 settembre, alle ore 21 a Madonna dei Cavalli, mentre il funerale sarà celebrato mercoledì 11 settembre, alle ore 15.30, presso la parrocchia di San Vittore a Canale.