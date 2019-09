A Monterosso Grana è partito il nuovo anno di studi nella Scuola di Valle

Dopo un'estate ricca di attività per i nostri giovani, a partire dall'Estate ragazzi che ha visto protagonisti tra animatori e ragazzi più di cento persone per ben sette settimane coinvolgendo i Comuni di Valgrana, Monterosso Grana e Pradleves, è partito un nuovo anno scolastico per la Scuola di Valle: una scuola in cui gli Amministratori della zona hanno creduto e nella quale continuano a investire. Avendono, in cambio, molte soddisfazioni.

Quest'anno ad arricchire l'offerta formativa ci saranno le attività di doposcuola dell'Associazione "Anelli di Crescita" presso i locali dell'oratorio che, sicuramente, potranno colmare un vuoto ad oggi esistente ed aiutare molti genitori nella "gestione" dei loro figli, aggiungendo un servizio ad una Valle molto attenta ai cambiamenti.

Visto l'importante lavoro che si sta portando avanti sui rifiuti anche quest'anno verranno organizzate delle attività con i ragazzi per sensibilizzarli maggiormente su questo tema e avvicinarli sempre più alla realtà delle cose e soprattutto alle tematiche ambientali.

Durante l'estate sono stati eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria, le aule di prima e seconda sono state ritinteggiate e il giardino si presenta con una piccola novità…

"Non ci resta quindi che augurare - dicono gli Amministratori comunali - un buon anno scolastico a tutti gli alunni, in particolare ai nuovi arrivati in prima, agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici".