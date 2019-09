Più serio del previsto il guasto tecnico che, dallo scorso 6 settembre, ha reso inutilizzabile l'ascensore inclinato di Cuneo. Per ora, infatti, non ci sono tempistiche di riapertura né si sta operando per risolvere il problema.

Non si è riusciti a ripristinarlo nemmeno per il martedì di mercato cittadino, giornata di massimo utilizzo dell'impianto, quando sono centinaia le persone che, dopo aver parcheggiato nell'area delle psicine, raggiungono i banchi utilizzando l'ascensore.