Friday For Future: anche Cuneo pronta allo sciopero globale per il clima del 27 settembre

Questione clima in primissimo piano per tutta l'estate, con mezzo pianeta a fuoco e l'altro mezzo alle prese con alluvioni e piogge torrenziali. Nel suo piccolo, anche la provincia di Cuneo ha vissuto eventi climatici piuttosto estremi, con un fine giugno torrido come mai prima e alcuni episodi di maltempo così violento da far chiedere lo stato di calamità.

Ed ecco che il "popolo di Greta" torna in piazza per un nuovo sciopero globale per il clima. Dopo quello del 15 marzo scorso, con migliaia di persone in corteo per la città, dopo le tante iniziative messe in campo da un gruppo di studenti cuneesi, che per molte settimane hanno pulito parchi e aree verdi della città, l'appuntamento, in tutto il mondo, è quello del 27 settembre.

Cuneo non mancherà.

Si sta occupando dell'organizzazione e della richiesta dei permessi la neo Consulta giovanile della città, capitanata da Pietro Carluzzo, tra i promotori anche del primo sciopero. "Come consulta - spiega - stiamo lavorando affinché anche Cuneo possa essere tra le protagoniste della questione climatica. Con la novità che, questa volta, non ci limiteremo solo ed esclusivamente alla marcia, ma abbiamo intenzione di costruire un percorso educativo e formativo che, attraverso azioni concrete, proseguirà per tutto l'anno, affinché si possa davvero cambiare".

I dettagli - compreso il percorso, che potrebbe cambiare rispetto al 15 marzo - saranno diffusi nel corso dei prossimi giorni, dopo che saranno espletate tutte le incombenze burocratiche. E potrebbe unirsi alla protesta cuneese anche un'importante figura della lotta ai cambiamenti climatici. E' stata invitata e sarebbe contentissima di partecipare, ma per ora il suo nome resta top secret.

Quasi certamente verranno coinvolte le decine e decine di associazioni che avavano dato il loro contributo anche in occasione del primo sciopero, così come le scuole e gli studenti di tutta la provincia. Per superare gli oltre 2000 partecipanti del primo sciopero.