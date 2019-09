Mondovì, la Lega e la questione mercato: "L'amministrazione ha dimenticato troppe cose..."

La sezione di Mondovì della Lega ha diffuso in queste ore una controreplica alle dichiarazioni della coalizione Patto Civico in merito alla questione mercato, di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi su queste colonne (clicca qui per approfondire).

"Sulla questione mercato - scrivono - immaginavamo già che l'amministrazione si sarebbe sentita toccata nel vivo, ma forse avrebbe dovuto mordersi un po' la lingua, viste le dichiarazioni comiche e poco veritiere. Al contrario di quanto riportato, di modifiche negli anni ce ne sono state eccome! La Lega si ricorda di essere stata in maggioranza dal 1994 al 2017 (eccetto dal 2002 al 2007), ma Patto Civico non ricorda che alcuni dei suoi componenti vivono nel mercato e altri facevano parte delle maggioranze che hanno votato le delibere? Stupisce inoltre il fatto che non ricordino il nuovo mercato contadino nato da una delibera dell'autunno 2009 proprio grazie all'assessore Tealdi, mercato che tante altre città ci invidiano".

"E ancora - proseguono -, le modifiche dopo il restyling di corso Statuto di fronte all'ex cinema "Corso", con lo spostamento dei banchi posizionati di fronte ai negozi; la soppressione di una dozzina di posti di spunta per snellire un mercato troppo grande e da riorganizzare, in accordo con gli ambulanti e con la Regione Piemonte. Infine, nel 2017, il progetto e le linee di indirizzo per la modifica eseguita in questi giorni da quest'amministrazione. Le medaglie per i risultati conseguiti la Lega di Mondovì non le ha mai chieste, ma per correttezza vuole che le cose vengano riportate a verità; se poi i risultati del Patto Civico inizieranno ad essere anche solo lontanamente numerosi come gli annunci dei lavori che (forse) verranno, allora si sarà meritato una coppa!".

Stoccata anche sulla politica nazionale: "Salvini - asseriscono - ha fatto bene a staccare la spina al governo dei "No", che era bloccato su ogni fronte! Quello che è successo dopo tra PD e Movimento 5 Stelle è stato un inciucio per non perdere la poltrona e combattere il nemico Salvini... Una cosa che ci ricorda molto quanto anticipato a Mondovì 2 anni e mezzo fa, quando proprio la coalizione Patto Civico era nata con imbarazzanti alleanze tra anime politiche, che si erano sempre aspramente criticate, e camuffate da liste civiche. La vecchia politica di schieramento, come viene ribattezzata nella nota del Comune, l'abbiamo vista a Mondovì proprio in occasione delle ultime elezioni, quando un famoso politico locale ha messo insieme rappresentanti del centro destra e del centro sinistra pur di vincere (e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con la città che vive di immobilismo e annunci), salvo poi trovarsi con il suo partito in minoranza".