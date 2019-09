Nuovo direttivo per il Comitato Commercianti e Artigiani di Moretta, Margherita Ghione nominata presidente

Si è presentato al pubblico in occasione di “Ven cò tì”, sabato scorso, 7 settembre, il nuovo direttivo del Comitato Commercianti e Artigiani di Moretta. Dopo alcune riunioni informali volte a far ripartire l’attività del Comitato (che da alcuni anni era in stand-by) il direttivo si è formato durante una riunione tenutasi nella sala del Consiglio Comunale lo scorso luglio, alla quale erano stati invitati a partecipare i commercianti, gli artigiani e anche agricoltori e professionisti del paese, insomma tutte le “partite iva”.

Alla riunione era presente il sindaco Giovanni Gatti assieme ad alcuni membri della giunta, che hanno incoraggiato e offerto il loro sostegno alla ripresa delle attività del comitato, in spirito di collaborazione con le altre associazioni morettesi.



Le primissime attività del Comitato sono state proprio volte allo spirito di collaborazione con il paese e le sue realtà, come il contributo alla realizzazione del banco di beneficenza organizzato dalla Proloco in occasione della festa patronale, la partecipazione alla logistica (assieme al Comune e alle altre associazioni) della “cena in arancione”, e alla gestione del punto informazioni il prossimo sabato pomeriggio (14 settembre) alla manifestazione “Sport & Shop”.



Il direttivo del nuovo comitato sarà composto da Margherita Ghione (Presidente), Oreste Bonelli (vice presidente), Enrica Paganotto (segretaria), Marzia Sirchia (tesoriera). Tra i consiglieri Luciano Airaudo, Erica Barbetta, Nadia Chialva, Michele Donalisio, Giulia Grosso, Ivano Isaia e Laura Scrimieri.



Fin da ora è ben accetto il contributo di chi vorrà dare una mano per le prime attività, e per la fine dell’anno è prevista l’apertura ufficiale dei tesseramenti 2020, assieme a un primo calendario di proposte, che saranno organizzate per contribuire alla crescita del paese e sostenere le attività commerciali, sia con eventi pubblici sia con formazione e altre iniziative.



Il nuovo logo del Comitato, che prende a simbolo la fontana di piazza Umberto I, è stato realizzato dalla giovane artigiana morettese Noemi Chiavazza, a cui va il ringraziamento di tutto il direttivo. Il comitato invita tutti i morettesi con i loro bambini a partecipare sabato a Sport & Shop, una bella occasione per conoscersi e scoprire e provare le tante realtà sportive delle associazioni morettesi.