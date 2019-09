Saluzzo, via Parrà ripete la cena in blu

La cena in blu 2018. Foto Mauro Piovano

Anche quest’anno, giovedì 12 settembre, via Parrà ripete la cena in blu sotto le stelle, terza conviviale della via e dintorni, sul tema del colore.

Una iniziativa nata per conoscersi e conoscere la via intitolata a Giuseppe Parrà, nato a Saluzzo nel 1899, morto a Mauthausen nel 1945.

Sarà un unica grande tavolata, dove si siederanno circa duecento persone per passare la serata insieme, con un sottofondo musicale ed iniziative e sorprese varie. Quota di partecipazione:16 euro a persona.

Per info: Massimo Gullino339- 6533692- Emanuele Schiavone 340 5836693-Irma e Cristina Tolin 0175-41470 – Marisa Becchio 338 1155173.