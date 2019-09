Concerto barocco nella chiesa di San Fiorenzo di Bastia Mondovì

Domenica 15 settembre, alle 18, si esibirà nella chiesa di San Fiorenzo di Bastia il controtenore Danilo Pastore, accompagnato dall’ensemble barocco Didone abbandonata, con Davide Stefanelli al clavicembalo e Francesco Olivero alla tiorba e chitarra barocca. Il trio offrirà una panoramica sulla musica vocale del primo seicento italiano, in particolare sul tema amoroso, visto nelle sue diverse sfaccettature di amore sacro o profano, ricambiato o negato, attraverso gli occhi di Claudio Monteverdi, Sigismondo d’India, Stefani Landi, Jeronimus Kapsberger, Francesco Cavalli, Gerolamo Frescobaldi.

Danilo Pastore, torinese, si è avvicinato alla vocalità controtenorile con la guida di Manuela Custer e Roberto Balconi; ha un timbro particolare che ben si adatta al repertorio proposto, e benché ancora giovane ha già collaborato con importanti realtà musicali in Italia e all'estero; collabora spesso con l’Ensemble Didone abbandonata, guidato da Francesco Olivero, uno dei gruppi emergenti in Italia nell’ambito barocco. Il concerto, inserito nella stagione Giovani per l’Arte 2019 è frutto della collaborazione dell’Associazione San Fiorenzo di Bastia e dell’Associazione Ricercare di Cuneo.