"Io al posto tuo": spettacolo sui disturbi dell'apprendimento a Saluzzo e Mondovì

Nuovo spettacolo/laboratorio teatrale interattivo della Rete Genitori DSA interpretato da Luca Vullo “Io al posto tuo” che affronta i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Lunedì 23 settembre a Saluzzo alle ore 20,30 presso Teatro Magda Olivero

Martedì 24 settembre a Mondovì alle ore 20,30 presso Cinema Baretti

Questo spettacolo sociale è la rappresentazione teatrale del Fumetto dal titolo: “Io al posto Tuo. Cosa so dei disturbi Specifici dell’apprendimento?” scritto e divulgato dalla Rete Genitori DSA di Cuneo.

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare le scuole, le famiglie e la società tutta su questo importante tema troppo spesso trattato con superficialità. La prima è stata rappresentata il 28 febbraio 2019 a Cuneo e ne sono seguite diverse repliche invarie regioni d’Italia.

Il progetto nasce dalla volontà di tre mamme con figli D.S.A: Sophia Livingstone, Nadia Tassone e Barbara Piumatti che hanno formato la Rete Genitori DSA Cuneo nel 2008 e da anni sono impegnate a prevenire e contrastare l’esclusione e la discriminazione, promuovendo una corretta cultura di inclusione sociale nell’età adolescenziale ed adulta.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Famiglie ADHD di Cuneo, è stato realizzato questo progetto che prevede in entrambe le città una matinée riservata alle scuole ed uno spettacolo serale per la cittadinanza ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili e concrete, esempi di buone prassi, aggiornamenti sulle norme di riferimento sia ai genitori che ai docenti, con un linguaggio differente e profondo, quello dell’arte.

Il perfomer Luca Vullo ha infatti deciso di mettere in campo tutte le sue abilità artistiche miscelando teatro, cinema, comunicazione, tecnologia e comicità per far vibrare le coscienze di ognuno su un tema così importante.

Luca Vullo vestirà quindi i panni di un D.S.A. con tutte le sue difficoltà ed i suoi risvolti tragicomici, in qualità di autore e unico interprete.

Come se fosse un dialogo aperto con il pubblico, l’attore si sfoga e con cinica autoironia si racconta coinvolgendo tutti con momenti interattivi e stimolando i sensi e le percezioni con alcuni espedienti grafici, visivi e sonori.

L’artista utilizza anche immagini suggestive estratte dai suoi documentari, rielaborate però in una nuova formula, dando così la luce ad una sorta di riciclo artistico e si avvale della collaborazione musicale di 1,21 gigawatts e delle animazioni grafiche realizzate da Aurealab Digital Studio.

In questo modo l’artista porterà gli spettatori ad immedesimarsi una volta per tutte e per qualche minuto, con chi nasce e convive con i disturbi dell’apprendimento. Lo spettacolo è stato realizzato grazie al contributo di diverse associazioni del territorio, mentre il finanziamento degli eventi del 23 e 24 settembre 2019 è stato ottenuto grazie alla partecipazione a bandi promossi dal Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo e dal CSSM di Mondovì; numerosi sono inoltre i patrocini istituzionali regionali e nazionali ricevuti che ne riconoscono la validità e importanza.

Rete Genitori DSA Cuneo