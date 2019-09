L’Onas di Fossano celebra i suoi primi vent’anni con un memorial e un convegno GIA

L’Onas, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi celebra i primi vent’anni di attività a Fossano, dove è nata e ha la sua sede, con una fitta serie di appuntamenti, tra cui un memorial e un convegno GIA.

Ecco il programma completo della due giorni. Sabato 19 ottobre si partirà con l’incontro, alle ore 10, presso la CCIAA di Cuneo in via Emanuele 3 per il Memorial delle principali tappe percorse dall’associazione e la consegna delle targhe ai soci fondatori e agli enti che con Onas hanno collaborato.

Alle ore 14, dopo il pranzo libero, si partirà per una visita in gruppi al Birrificio Baladin Open Garden di Piozzo, seguito, alle ore 15, da una degustazione di salumi e birre in abbinamento.

Alle ore 20 ci sarà la cena sociale al Ristorante Giardino dei Tigli di Cussanio.

Domenica 20 ottobre si svolgerà il convegno a cura del GIA dal titolo “Assaggiare per conoscere” che si svolgerà presso il Seminario Vescovile in Viale Mellano a Fossano con il seguente programma: alle ore 9 registrazione dei partecipanti; alle ore 9.15 saluto del Presidente Onas e delle Autorità presenti; alle ore 9.30 si parlerà di aceto balsamico, alle 10 di mieli, alle 10.30 di acquaviti e grappe, alle 11 di birra, alle 11.20 di formaggi, alle 11.50 di frutta e alle 12.20 di salumi; alle 12.40 interverrà l’idrosommelier Silvia Parola per parlare di acque minerali. Alle 13.30 ci sarà il buffet offerto da ONAS con la possibilità di degustare tutte le matrici argomento del convegno e alle ore 14.30 ci sarà il test per l’attribuzione dei crediti formativi.

Dalle ore 15 alle ore 17.30 i soci Onas presenti potranno visitare in gruppi e con guida il Castello dei Principi d’Acaja. Anche la visita al castello sarà offerta da ONAS.