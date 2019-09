Saluzzo, Negozi in strada e occasioni in bancarella, edizione di fine estate

Annuale appuntamento di fine estate con "Negozi in strada-occasioni in bancherella" domenica 15 settembre dalle 10 alle 20, a Saluzzo.

La tradizionale iniziativa per gli acquisti d’occasione tra gazebi e bancarelle all’esterno dei negozi, giunge alla sua 37 edizione, organizzata dall’Associazione Commercianti di Saluzzo con il patrocinio della Camera di Commercio di Cuneo e del Comune, in collaborazione con il Comitato Savigliano 88.

Hanno aderito quest’anno una sessantina di attività commerciali con la partecipazione di una decina di rivenditori e concessionari di auto e moto.

Nel centro cittadino, abbinati allo shopping, sono in programma animazioni per grandi e bambini.

In piazza Risorgimento: Smith e il mondo dei palloncini, in omaggio a tutti i più piccoli.

In corso Piemonte lo scivolo Short Double Slide, gonfiabile per bambini dai 3 ai 12 anni.

In via Torino: Dinosauro Park: gonfiabile ludico per bambini dai 3 fino ai 12 anni.

Sotto la tettoia di piazza Cavour, si svolgerà la rassegna “Svitati” 40 produttori “eroici” di vini di montagna con i loro stand.

Negozi in strada si svolgerà con qualsiasi tempo.