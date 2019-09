“Ròbe ëd tuti ij dì”, in scena a Dronero e Saluzzo per "motivi di cuore"

“Ròbe ëd tuti ij dì”- Fatti di ordinaria amministrazione, la commedia brillante in piemontese, scritta e diretta da Ezio Tesi, interpretata dalla Compagnia teatrale “J’una tantum", torna in scena per “motivi di cuore” nelle due serate di venerdì 13 e sabato 14 settembre.

Il 13 settembre lo spettacolo è al teatro Iris di Dronero alle 21: una serata in attesa della “Passeggiata per la vita” che si svolgerà domenica 22 settembre in ricordo di Anna Brignone, Paolo Rubino e tutti i giovani prematuramente scomparsi e che sostiene le varie iniziative delle associazioni A.I.L. sezione di Cuneo e Il Fiore della vita di Savigliano.

Il giorno successivo ( sabato 14) la commedia approda al teatro Magda Olivero di Saluzzo (via palazzo di città) alle 21, in favore dell’associazione "Abbracciamo l'Africa". Il ricavato della serata ad ingresso libero, contribuirà alla costruzione di un pozzo in Burkina Faso.

“Ròbe ëd tuti ij dì” sono due atti unici intorno ai fatti di ordinaria amministrazione del tranquillo ménage di una coppia: Ada e Luca Pautasso. Nel primo atto la coppia viene coinvolta in un complicato intreccio amoroso. “Nel secondo atto - continua il regista Tesi - assistiamo invece al momento in cui Ada e Luca diventano nonni. La nascita della nipotina è un momento di grande felicità, che però fa subito nascere scontri generazionali tra nonna e mamma. Ada, anche se “veul nen fichè ël bech”, vorrebbe essere la regista della situazione…” .

Recitano Maria Rosa Franco nei panni di Ada, Giampiero Lovera in quelli di Luca, Laura Sassone (Rosy e Mariolina); Valerio Ferrero ( Ugo e Sandro), Bruno Franco ( Maresciallo Angelini e il dotto Pansa ), Piero Pascolini interprete di Luigi Pittavino.

Regia Ezio Tesi; assistenti di scena Donatella Beltrandi e Margherita Franco; luci e audio Luca Donalisio– Ezio Ferrero, scenografie: Piero Pascolini.

