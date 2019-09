AIA, al via la nuova stagione anche per gli arbitri della sezione di Bra

Guidati per l'ottava stagione dal presidente Massimo Marengo, anche gli arbitri della sezione di Bra - che sabato 7 settembre si sono ritrovati presso il centro sportivo di Bandito per il primo appuntamento stagionale di verifica e di formazione - cominciano la nuova stagione.

Come da tradizione consolidata, la giornata si è aperta con i test atletici, seguiti da un momento di formazione direttamente sul campo in cui agli arbitri sono state fornite indicazioni riguardanti il riscaldamento pre-gara dal referente atletico Alberto Munfuletto e il posizionamento sul terreno di gioco a cura del vice presidente Stefano Carrer.

A seguire, trasferimento nei locali sezionali, dove intanto si erano ritrovati gli osservatori con i consiglieri Mario delli Calici e Mirco Vergano, per le disposizioni logistiche e comportamentali.

Dopo la pausa pranzo è giunto il saluto del componente regionale Giuseppe Borzomì, che ha esortato tutti a prestare la massima cura in tutti gli aspetti dell'arbitraggio che non si esauriscono nella direzione di una partita, dopodiché si è passati all'altrettanto consueta analisi della circolare 1 con le modifiche regolamentari, con l'ausilio della presentazione confezionata dal Settore Tecnico Arbitrale e illustrata da alcuni consiglieri e da Pietro Miletto.

Chiusura affidata a Davide Saglietti per un breve intervento sul referto di gara, cui è seguito il presidente Marengo, che ha ringraziato tutti i presenti per la preparazione e la concentrazione dimostrata nella comprensione delle modifiche regolamentari, indispensabili per dare alla Federazione e alle società un servizio di alta qualità.

Per il prossimo mese di ottobre è in preprazione un nuovo corso per diventare arbitri, completamente gratuito; chiunque volesse anche solo ricevere informazioni può consultare il sito www.aiabra.it, contattare la sezione al 334/7152877 oppure scrivere all'e-mail bra@aia-figc.it.