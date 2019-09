Nuova viabilità nel rione Borgato a Mondovì: al via il periodo di sperimentazione

Da ieri, lunedì 9 settembre, alle ore 19, è partito il periodo di sperimentazione della nuova disciplina della viabilità nel rione Borgato, quando entreranno in vigore le modifiche discusse con la popolazione nell’aprile scorso e istituite con apposita ordinanza.

Il ponte Borgato è diventato a senso unico di marcia “in entrata”: sarà percorribile, cioè, esclusivamente dai veicoli provenienti da via Francesco Perotti e via Aldo Moro in direzione via Molino Borgato.

Resta in vigore il divieto di transito sul ponte ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per la corrente di traffico proveniente da ponte Borgato sono istituite le direzioni consentite a destra (via Molino Borgato) e a sinistra (via di Curazza).

Istituito il senso unico di marcia anche in via di Curazza, percorribile esclusivamente da via Oderda o dal ponte Borgato in direzione piazzale Itis.

Senso unico “in uscita” sul ponte Itis, sul quale la sola direzione consentita sarà dal piazzale dell’Isituto “Cigna” a piazza Perotti.

In via Oderda, all’intersezione con via di Curazza e via Molino Borgato, è istituita la direzione consentita a destra e a sinistra.

Con la medesima ordinanza, è istituito il limite massimo di velocità di 30 kim/h in via Oderda, via di Curazza, ponte Itis e piazza Perotti.

Ogni altro precedente provvedimento relativo alla disciplina della circolazione in ponte Borgato, via di Curazza, piazzale Itis, ponte Itis e via Oderda che risulti in contrasto con la nuova disciplina della viabilità si intende revocato.

Nei primi trenta giorni di sperimentazione verrà apposta in loco segnaletica di pericolo.

Come annunciato nei mesi scorsi, tali modifiche si sono rese necessarie al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni (che il doppio senso di circolazione sul ponte Borgato non consentiva adeguatamente) e, al tempo stesso, tutelare un’infrastruttura sulla quale, da quanto emerso dal monitoraggio svolto nei mesi scorsi dal Comune, transitano in media trentamila veicoli alla settimana.