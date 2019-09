Traffico bloccato e lunghe code a Pollenzo, verso la città di Alba. Tra le 19.30 e le 19.45 la situazione dovrebbe tornare alla normalità

Traffico rallentato, con lunghe code nei pressi della rotatoria di Pollenzo, in direzione Alba, dove un autoarticolato è fermo perun guasto lungo la carreggiata di marcia.

Per questo è consigliabile - per chi si dirige verso la città di Alba - percorrere la 231 e non imboccare la provinciale 7, passando da Cinzano per evitare così la rotonda di Pollenzo.

Sul posto la Polizia Municipale.

E' stato chiamato un mezzo per trainare in una piazzola di sosta il tir ed entro le 19,30 - 20 la situazione dovrebbe risolversi