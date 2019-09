Il cibo è Salute: ecco il "menu" per garantire i consumatori e le aziende del mondo alimentare

"Abbiamo cercato di unire le forze e di ampliare al massimo il nostro progetto e la risposta è stata molto importante. Ora cercheremo di ampliare anche ad altre aree come il turismo, ma non solo". Così Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, al termine dell'incontro sul Tavolo "Il cibo è Salute", che ha visto negli uffici della Regione la presenza del tessuto produttivo alimentare piemontese: agricoltura, allevamenti, ma anche trasformazione e somministrazione. Un confronto per fare il punto sia sulle condizioni in cui le imprese sono chiamate a lavorare, sia sull'obiettivo comune di tutelare la salute delle persone.