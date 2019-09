Sono una cittadina del Comune di Pocapaglia. In questi giorni le televisioni parlano dei tanti abitanti che vivono in zone montane dove il segnale dei cellulari non arriva e tantomeno internet.

Noi invece ancora peggio. Viviamo in un comune del Roero, meta di turismo e in espansione demografica e siamo messi quasi peggio di tante frazioni montane.

Abbiamo zone con frequentatissimi sentieri, per non parlare delle magnifiche Rocche che non hanno nessuna copertura degli operatori di telefonia mobile, con grave pregiudizio dell’incolumità in caso di incidente o urgenza.

Le attività commerciali e industriali sono penalizzate dalla scadente rete ADSL.

I cittadini di Pocapaglia devono avere telefoni fissi perché i cellulari non prendono.

Le frazioni America dei Boschi e Saliceto sono isolate dai cellulari e ormai nel 2019 è ora di colmare questo gap per dare sviluppo e sicurezza a questo splendido Comune, tenendo conto che l’assenza di segnale comprende anche parte del Comune di Bra confinante con tali frazioni.

Amministratori di Pocapaglia confidiamo in voi!

Una vostra lettrice