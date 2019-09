11 settembre 1973: il golpe cileno di Pinochet raccontato da tre monregalesi (VIDEO)

È online l'ultimo documentario (in ordine cronologico) del trio monregalese formato da Maddalena Barale, Ettore Poggi e Roberto Rossetti, realizzato per il blog di storia "Coffee and History".

Oggetto del filmato, questa volta, il golpe cileno dell'11 settembre 1973; quel giorno, infatti, i vertici militari andini, capeggiati dal generale Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, destituirono il presidente Salvador Allende, eletto democraticamente nel 1970.

Quest'ultimo fu costretto a pronunciare il suo ultimo discorso ufficiale alle 10.30, con i carri armati che avevano già circondato la casa presidenziale, denominata "La Moneda", poi presa di mira dai bombardamenti.

Ulteriori dettagli in merito sono illustrati nel video sottostante dalla voce narrante di Maddalena Barale.