Alba diventa sede d’esame di Mercatorum, l’università delle imprese per le imprese

"Design del prodotto e della moda", "Gastronomia, ospitalità e territori", "Scienze del turismo", "Lingue e mercati", "Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema", "Psicologia del lavoro e delle organizzazioni".

Sono solamente alcuni dei corsi di laurea triennali che – insieme un’altrettanto ricca selezione di lauree magistrali, master, corsi di alta formazione e di perfezionamento – compongono l’ampia offerta formativa dell’Università Mercatorum, l’ateneo telematico delle Camere di Commercio Italiane.



Istituzione pubblico-privata fortemente orientata all’innovazione e rivolta in modo particolare ad aziende e professionisti – per un target di persone già occupate ma che vogliano migliorare la propria formazione tramite una pratica piattaforma di corsi on line -, Mercatorum dispone di 38 sedi d’esame in altrettante importanti città italiane. Dopo quella braidese, l’ultima arrivata in questa importante platea è la capitale delle Langhe, dove questa nuova articolata proposta andrà ad affiancare l’offerta di formazione già disponibile sotto le insegne dell’università telematica Pegaso, sbarcata in città con la segreteria da poco inaugurata al civico 5 della centralissima piazza Michele Ferrero.



"Con Mercatorum anche Alba potrà contare sulla presenza di un ateneo che nasce dalle imprese per le imprese – annunciano con soddisfazione i responsabili delle sedi di Bra e Alba, dottori Carmine e Vincenzo Maffettone –. Parliamo di una realtà prestigiosa, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e che opera con particolare sensibilità verso le richieste di formazione in arrivo dalle aziende".



In questo senso l’accreditamento di cui Mercatorum gode per la presentazione per la gestione dei Cfa (Conto Formazione Aziendale) per i fondi Fondimpresa, Fonservizi, Fondo Conoscenza, Fonditalia, Formazienda, insieme a una amplissima gamma di proposte nell’ambito dei master e dei corsi di formazione nelle discipline – tra le tante – dell’economia, del marketing e della comunicazione digitale, del management aziendale, dei "big data" e della "cyber security", delle tecniche di vendita, della programmazione e controllo di gestione, della proprietà industriale, del diritto tributario, del diritto della privacy, del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali.



Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria di piazza Michele Ferrero, telefonare al numero 0173/209.209 o scrivere alla mail eipoint.alba@unimercatorum.it.



A seguire, l’elenco dei corsi di laurea proposti da Mercatorum.



CORSI DI LAUREA TRIENNALI

- DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA

- GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI

- GESTIONE DI IMPRESA

- INGEGNERIA GESTIONALE

- INGEGNERIA INFORMATICA

- LINGUE E MERCATI

- LAUREA TRIENNALE

- SCIENZE DEL TURISMO

- SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

- SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA

- SCIENZE GIURIDICHE



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

- MANAGEMENT

- PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI



MASTER DI 1° LIVELLO

- SCIENZE E TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE NEGLI ENTI DI RICERCA

- WEDDING PLANNING

- FORMAZIONE FORMATORI BUSINESS & CORPORATE ONLINE

- FORMAZIONE FORMATORI BUSINESS & CORPORATE BLENDED

- FORMAZIONE FORMATORI ONLINE

- FORMAZIONE FORMATORI BLENDED

- IL BIOLOGO CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO, CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE E PERITO NEL PROCESSO PENALE

- "BLOCKCHAIN ECONOMY E CRYPTOASSET" ONLINE

- “BLOCKCHAIN ECONOMY E CRYPTOASSET” BLENDED

- REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT

- CTU E CTP "IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E DI PARTE. GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE"

- TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - HSE MANAGER ESPERTO

- MANAGEMENT AZIENDALE

- MANAGEMENT E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

- “DIRITTO TRIBUTARIO”



MASTER DI 2° LIVELLO

- MASTER IN EUROPEAN TRANSPORT INFRASTRUCTURES LAW AND ECONOMICS

BUSINESS LAWYER

- DIRITTO E FISCALITA’ INTERNAZIONALE

- MASTER II LIVELLO IN MANAGEMENT SANITARIO ACCREDITATO ECM

- MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO TRIBUTARIO