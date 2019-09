"Il racconto del fiume rubato": la vicenda dell'Acna di Cengio in un incontro promosso ad Alba dalla Libreria Milton

Da "Cent’anni di veleno. Il caso Acna, l’ultima guerra civile italiana" a "Il racconto del fiume rubato. Il caso Acna. La resistenza durata un secolo contro la fabbrica della morte": dal volume pubblicato nel 2005 (per i tipi di Stampa Alternativa) dal giornalista e scrittore genovese Alessandro Hellman allo spettacolo che l’attore Alessandro Perdicca, anch’egli genovese, ha successivamente tratto da quella puntuale ricostruzione della tragedia ambientale che ha interessato la Valle Bormida prima della definitiva chiusura del famigerato sito industriale.

Di questo si parlerà nel corso dell’incontro promosso dalla Libreria Milton di via Pertinace ad Alba per la serata di venerdì 13 settembre, con inizio alle ore 19. L’appuntamento, aperto a tutti gli interessati, verrà ospitato dall’associazione Asso di Coppe, in via Gioberti 7.