Scuole, mercati, trasporti e raccolta rifiuti: cosa cambia per i braidesi nei giorni di "Cheese"

Dal 20 al 23 settembre, in concomitanza con la 12ª edizione di Cheese, alcune modifiche logistiche e organizzative interesseranno il centro città di Bra.

STRADE

Durante gli orari di apertura della manifestazione, tutta la zona coinvolta dall'evento sarà interdetta al traffico veicolare e alla sosta, anche per i residenti. Al di fuori degli orari di svolgimento della kermesse, i varchi saranno gestiti e regolamentati attraverso barriere di rallentamento. Sono previsti due sensi unici in corso Garibaldi, da piazza Caduti per la Libertà, verso piazza XX Settembre e in via Principi di Piemonte/via Marconi, da via Fratelli Carando in direzione Via Vittorio Emanuele.

SCUOLE

In tutte le scuole cittadine (infanzia, primaria, secondarie di I e II grado) le lezioni verranno sospese venerdì 20 e sabato 21 settembre; le attività scolastiche riprenderanno regolarmente lunedì 23 settembre.

RACCOLTA RIFIUTI

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, sarà garantito il consueto ritiro “porta a porta” in tutta la città. L’unica variazione temporanea per le utenze domestiche riguarda l’orario di esposizione dei rifiuti per la raccolta di sabato 21 settembre nelle aree interessate dalla manifestazione. In particolare, vetro e organico dovranno essere conferiti tra le ore 21 di venerdì 20 e le 4 (anziché le 6) di sabato 21 nelle seguenti zone: via Fratelli Carando, via Sarti, via Vittone, via Principi di Piemonte, corso Marconi (fino angolo via Verdi), via Cavour, piazza Carlo Alberto, via San Rocco, via Mathis, via Umberto I (da via Verdi a piazza Carlo Alberto), piazza Roma, via Audisio, via Pollenzo, piazza Sreintenbach, piazza XX Settembre, vicolo Chiaffrini, via Mendicità, via Gianolio, corso Garibaldi, via Moffa di Lisio, via Rambaudi, piazza Caduti per la Libertà, strada Piroletto e via Vittorio Emanuele II (dalla rotonda di via Cuneo a via Verdi). Maggiori informazioni contattando l’Ecosportello al numero 0172.201054 o all’indirizzo mail ecosportello@strweb.biz.

MERCATI

Il mercato settimanale di mercoledì 18 e venerdì 20 settembre si svolgerà, coi soliti orari, in piazza Giolitti. Domenica 15 settembre non ci sarà il consueto Mercato della Terra di corso Garibaldi, che sarà proposto invece nei giorni di Cheese in piazza Roma. Sabato 21 settembre il mercato dei produttori non si svolgerà.

TRASPORTI PUBBLICI

Anche i percorsi del servizio di trasporto pubblico locale della conurbazione di Bra subiscono alcune modifiche, dettagliate sul sito web del gestore del servizio www.viaggisac.it e articolate in tre fasi temporali, fino al 28 settembre, quando i servizi riprenderanno secondo il solito programma di esercizio. Per maggiori informazioni sulle linee e sugli orari contattare la Sac Viaggi al 0172.411611 o rivolgersi all’Ufficio Trasporto Pubblico del Comune di Bra (via Barbacana n. 6 – tel. 0172.438293, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45, il giovedì dalle 15 alle 16).



Tutti i dettagli sui parcheggi, le navette e le modalità per raggiungere la manifestazione sono pubblicati sulla pagina web http://cheese.slowfood.it/come-arrivare/.