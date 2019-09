Sommariva del Bosco investe sulla sicurezza: in arrivo sei telecamere

Questa mattina, mercoledì 11 settembre, la Prefettura di Cuneo ha autorizzato l’Amministrazione comunale all’installazione di 6 telecamere, che verranno collocate all'ingresso del paese e in alcune aree del territorio sommarivese – strade, piazze e scuole – considerate nevralgiche. La loro messa in funzione avverrà nel mese di ottobre.



L’intenzione è quella di controllare con maggiore attenzione chi entra ed esce dal paese, pur in un contesto che vede i reati denunciati sul territorio comunale in calo rispetto al 2018.



"Nei giorni scorsi, grazie all’utilizzo di una telecamera mobile abbiamo identificato due persone che avevano abbandonato rifiuti in strada – spiega in proposito il vicesindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia –. Col progetto odierno potremo monitorare le principali zone del paese, a partire dal trafficato collegamento stradale Bra-Carmagnola. Un bel passo in avanti per una maggiore sicurezza dei cittadini".