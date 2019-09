Torre Mondovì sistema il giardino della scuola dell'infanzia grazie al lascito di una donna

La signora Giuliana Robaldo , venuta a mancare, aveva disposto in vita la devoluzione di una somma pari a 5mila euro all'amministrazione cittadina, affinché fosse utilizzata proprio per la finalità sopra esplicitata.

Tale donazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 769 del Codice civile, dunque per spirito di liberalità, ovvero per volontà del donante di porre in essere un'attribuzione gratuita spontanea, intesa tale spontaneità, come assenza di qualsivoglia vincolo.