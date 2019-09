A Cuneo arriva "Aria", progetto inedito in mostra presso la Torre Civica

Il progetto espositivo “ARIA” nasce dall’intento di realizzare un’esposizione fotografica inedita.

L’artista è il ventiseienne Andrea Migliore, forza emergente nel difficile ambito della fotografia paesaggistica e di viaggio. Nonostante la sua giovane età vanta scatti in diversi Paesi e due mostre di ottimo livello, allestite rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

ARIA, a differenza delle precedenti esposizioni, rappresenta un esclusivo encomio alle meraviglie architettoniche e alle opere dell’ingegno che l’artista ha avuto la possibilità di fotografare durante il suo soggiorno all’estero ed è per questo una raccolta dal forte concept innovativo, volta a ricercare linee e geometrie come filo conduttore di varie culture e popoli. È una selezione tratta da WIDE, una più ampia raccolta comprendente centinaia di scatti esposti in parte a Palazzo Samone in occasione della kermesse letteraria di Scrittorincittà e in parte presso i locali di Beertola, al fine di sfruttare le ampie pareti verticali e rappresentare, così, il Grande Nord su formati di stampa 120x80. La scelta della Torre, quest’anno, deriva dalla duplice possibilità di poter osservare straordinarie strutture site in alti Paesi e, al contempo, ammirare il bellissimo centro cittadino dal più alto edificio storico. Per questo motivo la parte interna sarà interamente dedicata all’architettura ed allestita con stampe FineArt, mentre la terrazza ospiterà immagini delle mongolfiere della Cappadocia e alcuni pannelli esplicativi del progetto. Il fine è quello di portare il visitatore ad un passaggio obbligato tra la “terra” e il “cielo”, utilizzando il tema dell’aria come denominatore comune. L’importanza della Torre e del tour non saranno in alcun modo messi in secondo piano dall’esposizione. Si garantisce quindi il normale svolgimento delle visite guidate.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura al pubblico della Torre Civica (http://www.comune.cuneo.it/ufficio-manifestazioni/torre-civica.html).