Melo Tessa®: visita tecnica agli impianti in Alto Adige

Sono passati solamente poco più di cinque mesi dalla firma dell’accordo di collaborazione tra il gruppo Feno GmbH da una parte e VM Marketing ed OP Coop Jolly dall’altra, che di fatto ha ufficializzato l’inserimento delle due strutture piemontesi nel progetto di produzione e commercializzazione della nuova varietà di melo Tessa ®, ma da quel 1° aprile 2019 il comparto frutticolo cuneese non è stato sicuramente a guardare.

Nelle settimane immediatamente successive alla firma dell’accordo in provincia di Cuneo sono stati messi a dimora i primi impianti di melo Tessa® e la varietà ha fatto, fin da subito, parlare molto di sé. Nei prossimi giorni si avvicinerà la sua epoca di raccolta e con essa il conseguente raggiungimento delle caratteristiche di colorazione e di forma proprie dei frutti, per cui, aumenta ancora di più la curiosità di conoscere al meglio la nuova varietà. Le primissime piante di melo Tessa® provenienti dai Vivai del gruppo Feno, giunte in Piemonte cinque anni fa e messe a dimora nel campo di sperimentazione varietale della Fondazione Agrion sito a Manta, in questi giorni sono state infatti oggetto di numerose visite da parte di Frutticoltori incuriositi.

Constatata una volta di più la manifestazione di interesse nei confronti di Tessa®, i gruppi VM Marketing e OP Coop Jolly, in collaborazione con il gruppo Feno GmbH, hanno organizzato nella giornata di martedì 17 settembre una visita tecnica in Alto Adige per osservare e studiare i primi impianti in produzione della varietà licenziata dal gruppo Feno GmbH. Un’occasione per i Frutticoltori cuneesi di osservare la nuova varietà di melo nel suo primo ambiente di coltivazione e di conoscere coloro che hanno creato, sviluppato e creduto nel progetto Tessa®.

Chi fosse interessato a aderire alla giornata tecnica è pregato di contattare i seguenti numeri di telefono e confermare la propria partecipazione entro sabato 14 settembre:





VM MARKETING: Mauro Vanzetti 335.351670

OP COOP JOLLY: Luca Castellino 329.8276955