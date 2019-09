Al via “Autunno con gusto” con i grandi eventi del settembre cuneese insieme all’Atl (VIDEO)

Sono stati presentati nella giornata di ieri, martedì 10 settembre, i molti eventi che faranno da cornice ad Autunno con gusto 2019, rassegna coordinata e promossa dall’Atl del Cuneese dove si incontreranno gastronomia, territorio, tradizioni e prodotti tipici.



In sala Vercellotti sono stati promossi diversi eventi che si svilupperanno a partire dai prossimi giorni e fino alla fine di settembre.

Si parte con due importanti manifestazioni che verranno inaugurate nella giornata di domani, giovedì 12 settembre.



La Festa dell’Addolorata in programma dal 12 al 16 settembre a Villanova Mondovì. Qui spettacoli, concerti, musica ed intrattenimenti anticiperanno la tradizionale fiera mercatale del lunedì con la rassegna zootecnica della razza bovina piemontese (MUU) ed il pranzo con la minestra di trippe De.Co. di Villanova Mondovì. L’evento è possibile grazie alla partecipazione della Confraternita della Trippa e della Rustìa insieme alla condotta Slow Food. Tanti gli appuntamenti proposti dal “MangiarVicino, degustiamoci attorno” in programma giovedì 12 settembre e la prima edizione di “Family Trekking” la merenda slow in programma sabato 14 settembre. Nello stesso giorno si terrà l’evento “Intra… ai dossi” dove verrà stappata la prima bottiglia di spumante metodo classico Alta Langa affinato per 30 mesi nella Grotta dei Dossi.

Nel video gli interventi durante la presentazione degli eventi con l’intervista a Mauro Bernardi, presidente Atl del Cuneese e Ezio Raviola, vice presidente Fondazione Crc.





Nello stesso fine settimana, Racconigi ospiterà il PalaBiscotto con “I Sapori in piazza”, degustazione e vendita di prodotti tipici organizzata nell’ambito della rassegna “SettembRe Racconigese”. Qui, domenica 15, le food blogger Gabriella Rizzo e Irene Prandi proporranno un interessante show cooking dedicato alle ricette del Racconigese, ovvero al Real Cappone di Racconigi, alla mora di gelso ed al Real Biscotto di Racconigi (PalaBiscotto, ore 16).





Durante la giornata sono stati presentati la 76^ Sagra dell’Uva di Carrù, la 58^ Mostra del Fungo (14-22 settembre), Ritorno dall’Alpe a Pontechianale (15 settembre), la 41^ Fiera Regionale d’autunno di Caraglio e della Valle Grana con la 16^ Sagra degli gnocchi al Castelmagno (20-22 settembre), Sagra della patata di Sampeyre (22 settembre) e la fiera di San Michele (27-29 settembre), la 6^ Fiera Regionale della Montagna a San Giacomo di Roburent (22 settembre) con i weekend di ottobre a base di castagne. Sagra dei formaggi d’Alpeggio a Ormea (29 settembre), il progetto D’Acqua e di Ferro (13 settembre), Festival del Sorriso a Cuneo (20-22 settembre) e Blink a Dronero (da ottobre 2019 a maggio 2020).