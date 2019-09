Robilante ricorda lo scultore "Miche"

Sarà dedicata al ricordo dello scultore "Miche" Michelangelo Giraudo la serata “Il Canto delle Sirene – Lezione-concerto sulla canzone napoletana dal 1537 al 1945” organizzata dall'associazione Limodoro di Robilante, sabato 14 settembre alle ore 21, presso la cappella di S. Anna di Robilante nella quale si esibirà il Trio Leucosia di Torino.

Un concerto di musica partenopea ed un approfondimento sulla cultura napoletana con un repertorio musicale e uno spettacolo inedito nelle nostre zone, con testo e poesia alternate alle musiche dal 1500 al 1800. L'ingresso sarà a partecipazione libera.



"La serata del 2018 dedicata a Michelangelo é stata molto partecipata- dice il presidente dell'associazione Davide Giordanengo- Penso ci sia grande curiosità per la scoperta di questa cultura con l'appuntamento dedicato a "Miche" che era un amante della musica e dell'arte popolare in generale"

Marco Cordero: "Cercare di ricordare collettivamente un amico, è una cosa difficile, ognuno ha il suo ricordo, ma, credo, cosa utile, aiuta a dare un senso all’idea di relazione tra esseri umani. Si prova a farlo in un modo che, si pensa, gli sarebbe piaciuto. Noi abbiamo pensato di farlo, per la seconda volta, in un luogo che gli sarebbe stato proprio: lo spazio che, dietro la chiesetta di Sant’Anna diventa quasi il negativo dell’abside, la sua impronta nel bosco di castagni. Lo faremo ascoltando qualcosa che gli sarebbe piaciuto ascoltare: un progetto interessante, approfondito e divertente al tempo stesso, sulla musica e le tradizioni, in questo caso napoletane".



Per ulteriori informazioni: 347. 8446208